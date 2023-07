Pri posilňovaní si zapamätajte jednu jedinú vec – nutné je cvičiť všetky partie tela. Zo sympatickej študentky medicíny si viacerí na sociálnych sieťach robia žarty.

Mindy okrem štúdia a lekárskej praxe mimoriadne baví svet fitnessu. Bol by to naozaj pekný koníček, ak by nemakala iba na dvoch častiach svojho tela - na nohách a zadku.

Samotná sympaťáčka je so svojou postavou spokojná, no denne počúva stovky nepríjemných komentárov a posmeškov, že vyzerá ako záhradný trpaslík. Čo hovoríte na budúcu pani doktorku vy? FOTOGRAFIE NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII TU