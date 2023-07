Už po prvých snímkoch z pripravovaného filmu Barbie zachvátila svet hotová mánia. Margot Robbie je ako bábika úplne dokonalá, pozrite na presné kópie outfitov podľa svetoznámej Barbie.

Mnohí zatracovali nápad natočiť hraný film o najznámejšej svetovej bábike, iných si pestrofarebný vizuál okamžite získal. Neskôr štúdio Warner Bros. zverejnilo prvý trailer a ten síce neprezradil mnoho o deji, ale naznačil, že sa zrejme rodí nový fenomén.

Necelé dva mesiace pred premiérou uzrel svetlo sveta nový trailer, z ktorého je zrejmé, že sa bábika Barbie (Margot Robbie) vyberie zo svojho ideálneho sveta do toho nášho, skutočného. Spoločnosť jej bude robiť svojský Ken (Ryan Gosling) a milovníci a milovníčky filmovej zábavy by pri tom nemali chýbať! Komédia Barbie príde do kín 20. júla.