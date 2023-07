Erika Palkovičová patrí k našim najznámejším topmodelkám. Pre EMMU sa priznala, že pred prvou cestou do mekky módy mala rešpekt a stres.

Na svoju prvú cestu do Paríža, ktorú absolvovala modelka agentúry Elite Bratislava ako osemnásťročná, má pekné spomienky. Už predtým kvôli modelingu cestovala po svete, najmä do Ázie, a tak nemala obavy pred európskou metropolou. „Necítila som strach ako pred cestami do Tokia, Singapuru či Hongkongu. Z čoho som však mala trošku rešpekt a stres, bol fakt, že sa nachádzam v mekke módy a považovala som to za najdôležitejšiu cestu vo svojej kariére.“

„Pamätám si, že na začiatku boli kastingy naozaj zdĺhavé, čakalo sa na ne celé hodiny a trvali aj niekoľko dní. O to viac som sa potom tešila, keď si ma zabookovali na fotenie. Zdalo sa mi priam neuveriteľné, že spomedzi všetkých dievčat, ktoré som na kastingu videla, si vybrali práve mňa.“

Väčšina jej kampaní sa točila okolo beauty a spolupracovala so značkami ako Chanel, La Roche-Posay, Clarins, Garnier, Olay či Eres.

Práve točenie kampane pre Chanel považuje dodnes za najkrajší zážitok z Paríža. „Veľkosť tímu a dokonalá produkcia na tejto práci sa nedajú s ničím porovnávať. Všetko muselo byť dokonalé a zosynchronizované, nerobili sa žiadne chyby a veľmi ma bavilo to celé pozorovať.“ Ak má Erika popri práci voľný čas, rada sa túla uličkami v časti Le Marais alebo Saint Germain des Prés, a to hlavne v lete. N­ikdy nevynechá záhrady Tuileries či brunch v jej obľúbenom vegánskom bistre Wild and the Moon. A croissanty z Land &Monkeys, tak na tie nedá dopustiť a odporúča všetkým čitateľkám EMMY.

Paríž sa stal jedným z miest, ktoré začala Erika považovať popri Slovensku za svoj ďalší domov. A má aj tretí, ktorým je pre ňu New York. „Obe mestá sú veľmi odlišné a veľmi rada sa medzi nimi presúvam. Keď cítim, že energia New Yorku je pre mňa už príliš, idem do Paríža a naopak. Jedinou nevýhodou je, že nehovorím po francúzsky a možno práve preto si tam neviem svoj život mimo pracovných povinností predstaviť.“