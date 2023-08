Ak ste si mysleli, že všetky svetové hviezdy majú štýl v krvi, mýlite sa! Dokonca aj jedna z najväčších módnych ikón, spevák Harry Styles si tento titul vydobil len vďaka svojmu stylistovi. Viete, kto stojí za jeho galaktickými outfitmi?

Jeho meno má dnes na jazyku azda každý v módnej brandži. Stačí, ak povieme, že je to aktuálny kreatívny riaditeľ francúzskeho módneho domu Nina Ricci a dieťa oscarového britského producenta dokumentárnych filmov Nicholasa Reeda a americkej modelky a výrobkyne sviečok Lynette Reed. Tento návrhár narodený v Los Angeles a pôsobiaci v Londýne sa prvýkrát preslávil tým, že obliekal speváka, skladateľa a ikonu štýlu Harryho Stylesa. Počas štúdia na slávnej dizajnérskej škole Central Saint Martins Reed vytvoril návrhy, ktoré spájajú mužskú a ženskú estetiku. Tie upútali pozornosť priateľa a stylistu Harryho Stylesa Harryho Lamberta. Stylista využil svoje oko na hľadanie čerstvých talentov a vtedajšieho nováčika požiadal o vytvorenie niekoľkých scénických kostýmov pre Stylesovo prvé sólové turné. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako úspešné pre obe strany, keďže dodnes vytvárajú spoločné outfity a plnia stránky všetkých módnych magazínov. Návrhár inšpirovaný aristokratickým štýlom, obdobím renesancie a osemdesiatymi rokmi (rozšírené obleky sa stali charakteristickým znakom Harrisa Reeda) vniesol do súčasnej módy nový zmysel pre vzrušenie a podnietil rozhovory o rodovej binárnosti a o tom, čo znamená byť mužom. Už teraz má za sebou spoluprácu so značkami Missoma, Etro a MAC a na jeho poslednej módnej šou mu spieval Sam Smith... A to je len začiatok!