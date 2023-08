Letné horúčavy dávajú, žiaľ, niektorým mužom priestor na nevhodné komentovanie našich outfitov a odhalenejších tiel. Američanky si tým poradili naozaj šikovne.

Zdalo by sa, že masívne hnutie #MeToo spred pár rokov už všetkých naučilo, že môžeme nosiť, čo sa nám zapáči, a necítiť sa za to vinné. A že to nedáva mužom ospravedlnenie na ich nevhodné narážky či útoky. Len škoda, že niektorí si napriek tomu neodpustia slovné či fyzické prejavy, keď zbadajú na uliciach či v dopravných prostriedkoch krásku v minišatách či s hlbším výstrihom.

Tisíce mladých dievčat a žien sa vďaka tomuto trendu cítia omnoho bezpečnejšie. Zdroj: Shutterstock

Ženám v USA boli pohľady mužov v metre natoľko nepríjemné, že prišli s originálnym nápadom, ako nosiť sexi outfity, no zároveň sa nestať terčom ich slizkých komentárov a skenujúcich pohľadov. Vymysleli vychytávku, ktorá si vyslúžila názov Subway T-Shirt (tričko do metra) a tisíce mladých dievčat a žien sa vďaka nej cítia pri cestovaní omnoho bezpečnejšie.

Prieskumy ukázali, že len v New Yorku v posledných rokoch obchádzalo metro až 41 percent respondentov a z toho 44 percent ako dôvod uviedlo, že je to pre obavy o osobnú bezpečnosť. .

Neforemne, ale bezpečne

Každá z nás má určite doma v šatníku nejaké to oversized tričko, no nie? Vynachádzavé Američanky si presne také začali pribaľovať do svojich kabeliek vždy, keď ich čakala cesta metrom. Tento typ verejnej dopravy býva v zahraničí najviac využívaný a čo si budeme nahovárať, cestujú ním kadejaké indivíduá. No týka sa to aj vlakov či autobusov, takže, milé dámy, môžete to aplikovať aj u nás na Slovensku. Vždy pred nástupom do metra si toto veľké neforemné tričko prehodili cez oblečenie, aby sa vyhli pohľadom, ktoré na sebe od spolucestujúcich cítili, aj keď sa nesnažili pútať pozornosť. A, čuduj sa svete, táto jednoduchá metóda zafungovala.

Vynachádzavé Američanky si začali pribaľovať do svojich kabeliek oversized tričko vždy, keď ich čakala cesta metrom. Zdroj: Shutterstock

No a keď z dopravného prostriedku vystúpili, zhodili tričko a na párty, v reštaurácii či hocikde inde už žiarili vo svojom pôvodnom oblečení. Cestu z bodu A do bodu B tak zvládli bez nepríjemných a neželaných pohľadov. Tento nápad sa najskôr stal virálnym na TikToku a nasledujú ho ženy nielen v Spojených štátoch, ale už po celom svete. Ocenila ho aj feministická spisovateľka Leora Tanenbaum: „Je fantastické, že aj vďaka TikToku sa zvyšuje povedomie o sexuálnom obťažovaní a útokoch na verejných priestranstvách. Azda si teraz viac ľudí uvedomí, aké strašidelné môže byť obyčajné cestovanie metrom, ak ste žena,“ povedala pre britské noviny The Guardian.

Letné horúčavy dávajú, žiaľ, niektorým mužom priestor na nevhodné komentovanie našich odhalenejších tiel. Zdroj: shutterstock

A kritikom, ktorí sa z tohto trendu začali vysmievať, na svojom Instagrame odkázala, aby prestali tieto ženy zahanbovať, lebo tým len dokazujú, že sa skutočne na verejnosti musia chrániť pred predátormi. „Možno práve pred ľuďmi, ako ste vy!“

