Jedna z najsledovanejších influenceriek na Slovensku zverejnila video, z ktorého určite ostanete v šoku.

FOTKY PRED A PO NÁJDETE TU

Lucia Hrušková má aktuálne viac ako 774-tisíc followerov na Instagrame. Ľudí si získala svojou úprimnosťou a fanúšikovia si od nej často berú inšpirácie v oblasti módy a rôznych trendov. Všetci sme ju poznali najmä vďaka videám, ktoré tvorila aj so svojím bývalým priateľom na youtube. Dnes sa venuje cestovaniu a snaží sa udržať vo forme.

"Som vďačná za môj aktuálny okruh ľudí, s ktorými som prežila krásne leto a všetky festivaly bez alkoholu. Pre niekoho to možno nie je cool, ale telo za to poďakuje." Lucka šokovala svojich fanúšikov porovnávacím videom, kde ukazuje svoju postavu z roku 2021 s tou dnešnou.

Lucy Pug Zdroj: instagram lucypug

"Ja som fakt rada, že si Lucka spokojná sama so sebou. Ale je to za mňa prestrel, pretože si sama tvrdila, že chceš pribrať, mala si aj osobného trénera na to, aby sa to darilo. + dávaš do porovnania fotky, kde pózuješ vs. Fotky kde pozujes práve so zámerom ukázať to najhoršie. Veď i v 2021 si tieto fotky hodila ako to je keď pozujes a ako nie…." kritizovala fanúšička. Influencerka sa vyjadrila, že nejde iba o fyzickú, ale aj mentálnu premenu. Teraz je šťastnejšia a vďačí za to lepšej životospráve a životu bez alkoholu. FOTKY PRED A PO NÁJDETE TU.