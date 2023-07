Ikonickú značku Dior všetky dôverne poznáme. Viete však, kto stojí na jej čele? Predstavujeme vám ženu, ktorá drží v rukách pomyselné kráľovské žezlo.

Dizajnérsky talent dostala Maria (59) do vienka od matky, ktorá bola krajčírkou. Trvala na tom, aby jej dcéra študovala, a tak Maria úspešne absolvovala dizajnérsku školu v Ríme, odkiaľ jej kroky viedli rovno do módneho domu Fendi. Pre ten navrhovala kabelky a stála pri zrode ikonickej Baguette bag.

Maria vystriedala Rafa Simonsa a stala sa tak prvou ženou od vzniku značky na tejto významnej pozícii Zdroj: Getty Images

V roku 1999 ju zlanárili k Valentinovi, kde mala najskôr na starosti doplnky, a po odchode Valentina Garavaniho do dôchodku ju povýšili na spoluumeleckú riaditeľku značky spoločne s Pierom Paolom Picciolim. Zmysel pre taliansky štýl a dávku romantiky, ktoré mala Chiuri v krvi, vnášala do kolekcií womenswear, menswear aj haute couture. Jej úspechy si všimli v parížskom módnom dome Dior, no prvú ponuku mať na starosti líniu kabeliek odmietla.

Talianski módni návrhári Maria Grazia Chiuri a Pier Paolo Piccioli v časoch, keď tvorili pre značku Valentino. Zdroj: AP Photo

Až keď jej sľúbili post kreatívnej riaditeľky dámskych kolekcií Christian Dior, pristúpila na dohodu. Vystriedala Rafa Simonsa a stala sa tak prvou ženou od vzniku značky na tejto významnej pozícii. Do svojej prvej kolekcie vniesla množstvo feministických odkazov a pochádza z nej aj slávne tričko s nápisom We Should All Be Feminists. Spomínate si naň? Nosili ho vtedy všetky hviezdy na čele s Rihannou a Chiarou Ferragni.

Maria vytvorila aj toto ikonické tričko s nápisom: Všetci by sme mali byť feministi. Zdroj: Dior

Modely Dior pod vedením Chiuriovej sa vyznačujú minimalizmom, ženskými odkazmi a mladistvým šarmom. Vďaka tejto kombinácii zažíva návrhárka kariérny vrchol a za najväčšiu múzu často označuje svoju dcéru Rachele Reginiovú.