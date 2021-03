Červený koberec opäť po roku ožil krásnymi róbami. Pozrite, ktoré známe tváre na ňom zažiarili najviac!

Udeľovanie Zlatých glóbusov, ktoré sa konalo počas uplynulej noci v Los Angeles v hoteli Beverly Hilton, bolo tentoraz poznačené masívnymi obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu, pričom ocenení i nominovaní boli pripojení prostredníctvom videospojenia. Galavečer moderovali komičky Tina Feyová a Amy Poehlerová. Priamo v Los Angeles ceremóniu sledovali iba zdravotné sestry a ďalší zástupcovia profesií dôležitých pre chod štátu. Zlaté glóbusy v 25 televíznych a filmových kategóriách každoročne udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA), píše Pluska.sk.

Prvým oceneným galavečera sa stal Brit Daniel Kaluuya. Za úlohu v historickej dráme Judas and the Black Messiah, v ktorej stvárnil aktivistu Strany Čiernych panterov Freda Hamptona, získal Zlatý glóbus pre najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe. Nomadland bol vyhlásený za najlepšiu filmovú drámu, Borat Subsequent Moviefilm s britským komikom Sachom Baronom Cohenom v hlavnej úlohe sa stal najlepšou komédiou uplynulého roka. Chloé Zhao tiež zvíťazila v kategórii najlepší režisér — iba ako druhá žena v dejinách Zlatých glóbusov a Cohen si odniesol trofej v kategórii najlepší herec v komédii.

Americká herečka a speváčka Andra Dayová sa stala najlepšou herečkou v dráme. Cenu pre najlepšieho herca v dráme dostal za snímku Ma Rainey's Black Bottom posmrtne Chadwick Boseman, ktorý zomrel vlani v auguste vo veku 43 rokov na rakovinu. Prevzala ju jeho vdova Simone Ledwardová.

Udeľovanie cien prebiehalo na rozdiel od minulého roku formou videohovoru. Zdroj: Kevin Mazur

Britka Rosamunde Pikeová získala Zlatý glóbus pre najlepšiu herečku v kategórii komédia/muzikál za účinkovanie v satire I Care a Lot. Rodinná dráma Minari amerického režiséra kórejského pôvodu Lee Isaaca Chunga si odniesla Zlatý glóbus v kategórii najlepší neanglicky hovoriaci film. Zlatý glóbus za najlepší scenár získal Aaron Sorkin za historickú drámu Chicagský tribunál (The Trial of the Chicago 7), ktorú aj režíroval. Ocenenie za najlepší dramatický seriál bola vyhlásená Koruna (The Crown) a najlepším komediálnym seriálom sa stal Schitt's Creek.

Herečka Renée Zellweger zmenená na nepoznanie. Opäť vsadila na jednoduchú čiernu róbu. Zdroj: Profimedia

Počas 78. ročníku sa bolo opäť na čo pozerť. Veľkolepý galavečer si nenechalo ujsť niekoľko známych tvárí, ktoré si na svojich outfitoch, ako vždy, dali poriadne záležať. Na červenom koberci tak prevládali najmä výrazné farby, ktoré striedali extravagantné strihy, dokonalo ladiace ku zvyšku bezychbnej vizáže.

Amanda Seyfried zažiarila v romantických šatách s odhaleným chrbtom z dielne Oscar de la Renta. Zdroj: Getty Images

