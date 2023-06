Či už sa chystáte užiť si pár dní nerušenej dovolenky na exotickom mieste, alebo dávate prednosť cestovaniu do obľúbených destinácií Európy, zbaľte si overené kúsky, ktoré vám budú robiť radosť pri nosení, ale aj pri balení. Tipy na praktické oblečenie vhodné na letnú dovolenku nám prezradila Lucia Lukušová, vášnivá cestovateľka a majiteľka módnej značky LULU VISION.

Aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá, plánovanie toho, čo si zbaliť na dovolenku, môže byť frustrujúce, najmä ak nemáte v kufri veľa miesta, lebo ho už máte zaplnený kozmetikou, topánkami a doplnkami. Alebo cestujete len s malou príručnou batožinou. „Aj v tomto prípade platí pravidlo, že menej je viac. Ja si vždy so sebou balím mini kapsulový šatník. To znamená, aby som jednotlivé kúsky mohla vzájomne kombinovať farebne aj štýlovo,“ radí Lucia Lukušová.



Nekrčivé a univerzálne

Tropické destinácie a plážové pobyty nevyžadujú veľa odevov. Vyberte si konkrétne outfity, v ktorých sa budete cítiť príjemne a zároveň sofistikovane. Namiesto jednotlivých kúskov, akými sú nohavice, topy i sukne, sa sústreďte na to, či je materiál nekrčivý, ako spolu ladí s ďalším šatami a na akú príležitosť ho chcete využiť. „Pri výbere správneho materiálu oceníte najmä fakt, že aj po niekoľkých hodinách nosenia si nežiada prežehliť. Zároveň, ak je odev ľahký a vzdušný, rýchle uschne, čo vám ušetrí kopec vrások a komplikácií, najmä ak sa ponáhľate napríklad na večeru,“ hovorí Lucia.

Stavte na klasické farby a zaujímavé potlače

Nikdy nepotrebujete toľko outfitov, koľko dní budete dovolenkovať. Úplne stačí, ak máte iba toľko variácií. Verte, ušetrí vám to miesto v kufri a zbalené veci využijete na maximum, čiže zoberiete so sebou čo najmenej a zároveň čo najviac. „Ideálne je zbaliť si len také oblečenie, ktoré sa ľahko kombinuje a navzájom k sebe ladí. Najlepšie sa k sebe hodia neutrálne farby, ako béžová, modrá a čierna. Ľahko ich zladíte a perfektne vyniknú. Dobrou voľbou sú aj látky oživené vzorom alebo potlačou. Veď kedy je lepšie ukázať trošku extravagantnosti, keď nie na dovolenke? Zaujímavé vzory a potlače by si rozhodne mali nájsť miesto vo vašom kufri. A kvalitný nekrčivý materiál či vzdušné strihy sa potom budú vynímať na večerných prechádzkach pri západe slnka,“ upresňuje Lucia.



Zaujímavé vzory a potlače by si rozhodne mali nájsť miesto vo vašom kufri. Zdroj: LULU VISION

Chladivý satén na horúce dni

Nie je hádam nič príjemnejšie na pokožke v horúcom lete, než pocit chladivého hodvábneho saténu. Tento materiál nemusí byť bezpodmienečne z čistého hodvábu, ale napríklad aj zo syntetických materiálov s väčšinovým podielom práve hodvábu. Tie majú viaceré výhody oproti tým prírodným. Okrem krásneho lesku oceníte aj chladivý pocit. Nadčasová klasika v podobe saténových košieľ či nohavíc by počas tohto leta nemali chýbať ani v jednom kufri. Hodvábny satén zároveň skvele funguje na citlivú pokožku, obzvlášť počas „ženských“ dní, keď je senzitivita u každej z dám zvýšená.



Nadčasová klasika v podobe saténových košieľ či nohavíc by počas tohto leta nemali chýbať ani v jednom kufri. Zdroj: LULU VISION

Hotové outfity

Aby ste si každú minútu na dovolenke dokázali naplno užiť a nestrácali ste čas ako doma pred skriňou, že čo na seba, tu je niekoľko ďalších osvedčených rád cestovateľky a zakladateľky značky LULU VISION. „Do kufra si všetky veci rolujem. Tento spôsob šetrí jednak miesto a taktiež ich nevyberám pokrčené. Dám si jednu vedľa druhej tak, ako si ich plánujem obliecť. Potom je to už veľmi jednoduché. Vždy si vyberiem len tie, ktoré práve potrebujem, takže v kufri mám počas celého pobytu viac-menej poriadok. Obyčajne so sebou beriem aspoň dvoje šiat, ktoré využijem na večeru v reštaurácii, ale aj na pláž s klobúkom a sandálmi. Tričkové šaty sú tiež skvelou voľbou na relax. Ak k nim pridáte slnečné okuliare a šľapky, outfit je hotový,“ radí Lucia. Všeobecne sa odporúča brať si viac vrchných dielov ako spodných.



Lucie prerazili oblečením s monogramom. Zdroj: Lulu Vision

Všestranná košeľa

Košeľa je nielen štýlová časť outfitu, ale dokážete ju využiť napríklad aj na pláž k plavkám. Najlepšie kombinovateľná je vo svetlých tónoch, napríklad v béžovej či bielej farbe. Kto chce zaujať ešte viac, nech zvolí výrazný vzor. „Košeľa je všestranný kúsok, ktorý sa bude hodiť takmer ku každému outfitu. Využiť ju môžete aj navrch k topu, aby vám večer nebola zima. Nezabúdajte, že v mnohých krajinách je najmä pri návšteve chrámov vyžadované oblečenie, ktoré zahaľuje ramená,“ radí Lucia.