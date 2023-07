Známa umelecká dizajnérka Ľubka Pastoreková, ktorej kvetinové venčeky a dekorácie si obľúbili aj naše slovenské šoubiznisové hviezdy "šokovala" ďalším svojim dizajnérskym výtvorom. Pozrite, aké netradičné šaty zhotovila!

"Minulý týždeň som si triedila šatník, keďže robím dvakrát do roka bazár. Vzala som si biele šaty a vrátila som ich naspäť s vnútorným hlasom, že ich ešte využijem," hovorí talentovaná Ľubka, ktorá svojimi dizajnérskymi nápadmi neprestáva šokovať. "A tak sa aj stalo! Za dva dni som uvidela módnu ikonu Leonie Hanne v mini kvetinových šatách módneho domu Dolce & Gabbana a vedela som, že to zvládneme aj my," teší sa úspešná podnikateľka, ktorej tejto šaty by určite závidela aj hlavná postava nového filmu Barbie, Margot Robbie. Sú priam stvorené pre dokonalú Barbie!

Ľubka Pastoreková vytvorila šaty so 160 rôznych duhov kvetov. Zdroj: Archív LP

"Kvety a svetová móda sú moja najväčšia vášeň. Ráno som vstala z postele a vzala tie biele šaty zo skrine s vášňou že ukážeme ,,Svetu” že sme tu. Otvorili sme dvere nášho skladu a začal proces kombinovania kvetov, ktoré kvety použijeme na tento farebný letný hit." Na šaty spotrebovali 160 rôznych druhov kvetov, vďaka čomu pôsobili ako jedna veľká letná záhrada. "Bolo to krásnych šesť hodín práce, ktorá stála za to!" hovorí spokojne ľubka, ktorej dizajnérsky výtvor ocenili na Instagrame aj Janka Hrmová, Mária Čírová či Zuzka Plačková. "Dostali sme veľmi veľa pekných a povzbudivých správ od našich sledovateľov. Teším sa, že môžeme raz za čas vystúpiť z komfortnej zóny, a ukázať na sociálnej sieti aj niečo tak extravagantné, akými boli aj tieto naše šaty."

